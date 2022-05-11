بايدن سيلتقي العاهل الأردني وولي العهد الجمعة المقبل

10 مايو , 2022 الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب). أعلن البيت الأبيض، في بيان، اليوم (الثلاثاء)، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، سيلتقي العاهل الأردني الملك عبد الله وولي العهد الأمير الحسين، يوم الجمعة المقبل. وستكون الزيارة ثاني زيارة يقوم بها عاهل الأردن لواشنطن منذ تولي بايدن منصبه في يناير (كانون الثاني) 2021، وفقاً للبيت الأبيض.

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