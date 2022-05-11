غوتيريش يزور مركزاً للاجئين الأوكرانيين في مولدوفا

واشنطن: زار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مركزاً للاجئين من أوكرانيا خلال زيارة إلى مولدوفا أمس الثلاثاء.

ودعا غوتيريش إلى إنهاء الحرب في تصريحات للصحفيين بعد الزيارة، بحسب المتحدث باسمه.

وقال غوتيريش: "من المستحيل أن تقابل اللاجئين ولا تتأثر بشدة بقصصهم". وأوضح أن المأساة تظهر أن "الحرب شيء بلا إحساس... هذه الحرب يجب أن تتوقف"، في إشارة إلى الغزو الروسي لأوكرانيا.

كما زار غوتيريش منزل عائلة مولدوفية استقبلت لاجئين وشكرهم على كرمهم.

كما التقى الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مولدوفا مايا ساندو، حيث أعرب عن تقديره للسخاء والتضامن الكبيرين اللذين أظهرتهما حكومة مولدوفا وشعبها تجاه الفارين من الحرب في أوكرانيا، حسبما قال المتحدث فرحان حق.

وأشار حق إلى أن غوتيريش أشاد أيضا بمولدوفا لاستقبالها أكبر عدد من اللاجئين الأوكرانيين كنسبة من سكانها.

واستقبلت مولدوفا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 5ر2 مليون نسمة، أكثر من 450 ألف لاجئ أوكراني منذ بداية الحرب.

وتوجه غوتيريش إلى فيينا بعد اختتام زيارته إلى مولدوفا.