أوكرانيا: لا نريد عقوبات على روسيا لا تتضمن حظر النفط

10 مايو , 2022
كييف: قال مسؤول أوكراني إن بلاده ليست في حاجة لحزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لا تتضمن حظر النفط الروسي.
ونقلت وكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الثلاثاء عن إيهور جوفكفا نائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني أن "أوكرانيا لن تحتاج إلى الحزمة السادسة من العقوبات لا تتضمن حظراً نفطياً، لأن هذه واحدة من العقوبات الرئيسية التي يجب فرضها اليوم، ومن المفترض أن تحقق نتيجة فورية".
وأقر بأن هناك دولاً لا تدعم التخلي عن النفط الروسي، لكنه أضاف أن محادثات ومشاورات تجري معها باستمرار، كما أقر بأن حزمة العقوبات الجديدة المنتظرة، السادسة ضد روسيا، لن تكون الأخيرة بالتأكيد، لأن أوكرانيا تحتاج إلى عقوبات أخرى لإضعاف روسيا.
ويتزامن ذلك مع أنباء عن انقسام دول الاتحاد الأوروبي على الحظر المقترح للنفط الروسي، وقال دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، إن "المحادثات لم تحقق أي تقدم في مطلع الأسبوع لأن المجر، وسلوفاكيا، والتشيك تسعى للحصول على إعفاءات أكثر سخاءً".
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