طابعة يدوية يمكنها الطباعة على أي حجم ورق

لندن: إذا كان بإمكانك الطباعة على أي حجم من الورق في أي وقت، فيمكنك على الأرجح المساعدة في تقليل عدد الأشجار التي يجب قطعها دون داع.

نحن نعيش في عالم يدور حول المحتوى المخزن في شكل رقمي، لكننا أيضًا لا نزال نعيش في عالم ينطوي على جانب مادي. ولا يزال إعطاء شكل مادي لهذه الملفات الرقمية يحدث كثيرًا، وربما أكثر مما ينبغي، لذلك لن تختفي الحاجة إلى الصفحة المطبوعة في أي وقت قريبًا.

ولسوء الحظ، تعد الطباعة على الورق أيضًا أحد أكبر أسباب الهدر، خاصة عندما تفكر في أحجام الورق المختلفة المستخدمة في جميع أنحاء العالم. وإذا كانت الطباعة أمرًا لا مفر منه، فقد نحاول أيضًا جعلها فعالة قدر الإمكان، وهو ما تحاول هذه الطابعة المثالية فعله.

وبالطبع، يمكن لجميع الطابعات هذه الأيام دعم مجموعة من أحجام الورق، لكنها تتطلب بطبيعة الحال أن يكون لديك مخزون من تلك المواد. وليست هذه مشكلة كبيرة إذا كنت تطبع بحجم واحد فقط طوال الوقت، ولكن عندما تحتاج إلى طباعة شيء أصغر، فإنك لا تزال عالقًا في الاضطرار إلى قص المساحات الزائدة والتخلص منها.

ويقوم مفهوم Printall بضبط المطبوعات الخاصة به على أي ورق، حتى لو كان ذلك يعني حجمًا أصغر مما يمكن لطابعتك العادية أن تدعمه. هذا ممكن فقط، لأن الجهاز لا يعمل بالضبط بنفس الطريقة التي تعمل بها الطابعة العادية، ولست مضطرًا لتغذيته بالورق لأنه ليس من الضروري في الواقع وضع الحبر عليه كما تفعل في طابعة نفث الحبر العادية. وبدلاً من ذلك تستخدم الطابعة تقنية تعتمد الكهرباء أساسًا لشحن المسحوق الأسود أو الملون بحيث تلتصق بالأسطح.