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خلاف عائلي يتطور الى استخدام السلاح واصابة 3 اشخاص في بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأصابة 3 اشخاص أثر مشاجرة عائلية ضمن منطقة "الوردية" في العاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة عائلية بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الوردية جنوب بغداد".

 

وأكد المصدر "أصابة 3 اشخاص من طرفي المشاجرة احدهم بطلق ناري بمنطقة الرأس".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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