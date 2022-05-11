انت الان تتابع خبر خلاف عائلي يتطور الى استخدام السلاح واصابة 3 اشخاص في بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – بغداد
أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأصابة 3 اشخاص أثر مشاجرة عائلية ضمن منطقة "الوردية" في العاصمة بغداد.
أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأصابة 3 اشخاص أثر مشاجرة عائلية ضمن منطقة "الوردية" في العاصمة بغداد.
وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة عائلية بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الوردية جنوب بغداد".
وأكد المصدر "أصابة 3 اشخاص من طرفي المشاجرة احدهم بطلق ناري بمنطقة الرأس".