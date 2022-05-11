خلاف عائلي يتطور الى استخدام السلاح واصابة 3 اشخاص في بغداد

وقال المصدر للسومرية نيوز، ان "مشاجرة عائلية بين عدد من الاشخاص تطورت الى استخدام الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة الوردية جنوب بغداد".

أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأصابة 3 اشخاص أثر مشاجرة عائلية ضمن منطقة "الوردية" في العاصمة بغداد.

محمد يوسف

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