موسكو تعلن إحباط عمل إرهابي عشية عيد النصر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الأمن الفيدرالي الروسي، الأربعاء، إحباط عمل إرهابي عشية عيد النصر واعتقال أحد أنصار "القطاع الأيمن الأوكراني".



وقال الأمن الفيدرالي، في بيان، إن أحد أنصار حزب "القطاع الأيمن" الأوكراني كان يخطط لتفجير عسكريين روس والهرب إلى كييف.

وفي 9 مايو/أيار من كل عام، تحتفل روسيا بـ"عيد النصر" في الحرب العالمية الثانية، ويُعد هذا اليوم مناسبة وطنية لا مثيل لها، ويكتسب الاحتفال هذا العام أهمية خاصة للجيش الروسي حيث يأتي في ظل حرب مع الجارة أوكرانيا.