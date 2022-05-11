F16 عراقية تدك كهفا لتنظيم داعش

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 11 مايو 2022

متابعات_الخليج 365

أعلنت قوات الأمن العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل 8 إرهابيين من تنظيم داعش، في مدينة الموصل.



جاء ذلك بحسب ما أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الأربعاء، حيث ذكرت أن الإرهابيين الثمانية، قتلوا في ضربة جوية مدمرة لكهف تابع لعصابات تنظيم داعش الارهابي في الموصل.

وذكر بيان وزارة الدفاع، الذي نشرته وكالة الإنباء العراقية (واع)، أن "طائرات الـ F16 العراقية وبالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت ضربات جوية مدمرة لكهف تابع لعصابات داعش في مدينة الموصل".

وأضاف البيان، أن "الضربة الجوية أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين كانوا بداخل الكهف".