برصاصة في الرأس.. استشهاد الصحفية بقناة «الجزيرة» شيرين أبو عاقلة بنيران الجيش الإسرائيلي.. وفيديو يرصد الواقعة

الشارقة - اميمة ياسر -

استشهدت الصحفية شيرين أبو عاقلة، المراسلة بقناة "الجزيرة" الإخبارية، عن عمر يناهز الـ 51 عاماً، صباح اليوم الأربعاء، برصاصة في الرأس، بجانب إصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، وذلك خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان لها نقلته وسائل إعلامية، عن استشهاد شيرين أبو عاقلة بعد وقت قصير من إصابتها الحرجة بعد أن تعرضت لرصاصة حي في الرأس.

وكانت مراسلة الجزيرة تقوم بتغطية الأحداث في المخيم برفقة مراسل صحيفة القدس، علي سمودي، الذي أصيب هو الآخر بجروح متوسطة بعد إصابته بطلق ناري في الظهر، ووصفت حالته بالمستقرة.

من جانبها، أصدرت شبكة الجزيرة الإعلامية بياناً قالت فيه إن "الزميلة شيرين أبو عاقلة كانت ترتدي سترة الصحافة أثناء استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي".

ونشرت وكالة سوا الإخبارية المستقلة لقطات فيديو للحظة إصابة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة برصاص قوات الاحتلال الفلسطينى، واستشهادها متأثرة بإصابتها بطلقة مباشرة فى الرأس.

واندلعت صباح اليوم اشتباكات مسلحة في مخيم جنين بين مجموعة من المقاومين وقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة والمخيم بأكثر من 40 دورية معززة بالوحدات الخاصة.

وذكرت صحيفة القدس، أن دوريات الاحتلال اقتحمت المدينة والمخيم من عدة محاور، وتحاصر عدة مناطق حول المخيم.

وشيرين نصري أبو عاقلة وُلدت في عام 1971 في القدس، وهي صحفية فلسطينية تعمل مع شبكة الجزيرة الإعلامية.

ويعود اصل شرين أبوعاقلة الي مدينة بيت لحم ولكنها ولدت وترعرت في القدس، اما ديانة شيرين فهي تنتمي لعائلة مسيحية .

وأنهت شيرين دراستها الثانوية في مدرسة راهبات الوردية في بيت حنينا

ودرست المراسلة الراحلة في البداية الهندسة المعمارية في جامعة العلوم والتكنولوجيا في الأردن، ثم وانتقلت إلى تخصص الصحافة المكتوبة، وحصلت على درجة البكالوريوس من جامعة اليرموك في الأردن.

وعادت شيرين أبو عاقلة بعد التخرج إلى فلسطين وعملت في عدة مواقع مثل وكالة الأونروا، وإذاعة صوت فلسطين، وقناة عمان الفضائية، ثم مؤسسة مفتاح، وإذاعة مونت كارلو ولاحقًا انتقلت للعمل في عام 1997 مع قناة الجزيرة الفضائية وحتى استشهادها.