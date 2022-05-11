شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تستبدل روسيا بالتشيك في مجلس حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، على استبدال مقعد روسيا في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لفترة ولاية لجمهورية التشيك بعد تعليق عضوية روسيا على خلفية الهجمات العسكرية على أوكرانيا.

وذكرت الأمم المتحدة - عبر موقعها الإلكتروني على موقع تواصل الاجتماعي "تويتر" - أن التشيك كانت المرشح الوحيد الذي أُعلن عنه لاستبدال روسيا.

وكانت وزارة الخارجية التشيكية أعلنت - في أبريل الماضي - عن تقدم براغ لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بطلب منحها مقعد روسيا في المجلس، مشيرة إلى أن "دعم حقوق الإنسان من أولويات الحكومة التشيكية".

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت يوم 7 أبريل الماضي، قرارًا بتعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة.