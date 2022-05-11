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استشهاد صحفية وإصابة آخر برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية

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الدمام - شريف احمد - أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم باستشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة ( 51 عاما ) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية مدينة جنين ومخيمها شمال الضفة الغربية. وذكرت وكالة معا الإخبارية أن عددا من المواطنين الفلسطينيين والطواقم الصحفية أصيبوا برصاص قوات الاحتلال بينهم إصابات خطيرة بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين. وأضافت أن الجنود الإسرائيليين حاصروا أحد المنازل في المخيم وسط اشتباكات مسلحة، وأطلقوا النار بشكل عشوائي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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