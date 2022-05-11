شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق غابات سيبيريا إلى 8 قتلى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسببت حرائق الغابات الشديدة التي اندلعت في منطقة كراسنويارسك بسيبيريا في مقتل 8 أشخاص بحلول اليوم الأربعاء.

وأفادت السلطات بأن الحرائق أسفرت عن تدمير أكثر من 800 مبنى.

وأعلنت المنطقة حالة الطوارئ بسبب الحرائق. وواجهت الجهود المبذولة لإخماد الحرائق صعوبات بسبب الرياح العاتية، التي وصلت سرعتها إلى 40 مترا في الثانية. وتقول

السلطات إنه تم احتواء جميع الحرائق حاليا. وشهدت المنطقة 273 حريقا.