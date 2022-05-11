شكرا لقرائتكم خبر عن ناجى الشهابى: حزب الجيل سيشارك فى الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى بالدعوة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي فى إفطار الأسرة المصرية لإجراء حوار وطنى شامل، مؤكدا أن الدعوة الرئاسية للحوار الوطنى جاءت فى وقتها.

وأكد حزب الجيل الديمقراطي مشاركته فى فعاليات الحوار، مشددا على اهمية الحوار الوطني الذي يشمل كل اطياف المجتمع، وقال ان الحوار المجتمعي هو فرصة لتفاعل السياسيين والمتخصصين للخروج بنتائج تمثل استجابة حقيقية وفعالة للتحديات الوطنية.

وقال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل إن الجمهورية الجديدة على المسار الصحيح القائم على الحوار المستمر .