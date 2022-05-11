شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" تناقش خطة "التنظيم والإدارة" الهيكلة..وتعد لزيارة ميدانية لمتابعة الموقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب خلال اجتماعها، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عبدالفضيل عياد؛ رئيس اللجنة، بشأن ما تقضى به المادة (75) من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية للتعرف على ما تم إنجازه فعليًا وموثقًا بشأن خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الجهات التي لم يتم هيكلتها والبرنامج الزمنى لذلك والاحتياجات اللازمة من العمالة المخطط في ظل التحول الرقمي والانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة.

وتحدث الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، خلال الاجتماع عن دور الجهاز في إعادة هيكلة وحدات الجهاز الإداري للدولة، والمحليات، والعمل على تطوير مركز إعداد القادة ورفع كفاءته لاستقبال المتسابقين والممتحنين المتقدمين لمسابقات التوظيف التي يعلن عنها الجهاز لصالح مختلف جهات الدولة؛ وإنشاء مركز مستقل لاختبار وتقييم القدرات للأشخاص ذوي الإعاقة الذي يتم تحديد نسبة الــ 5% من عدد الوظائف مسبقًا لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة من العدد الإجمالي للمتقدمين لشغل الوظيفة.

كما تناول رئيس الجهاز فى كلمته عن تنفيذ منظومة "البنية التكنولوجية المعلوماتية للجهاز"؛ التي تستهدف توفير بيانات حالية دقيقة على مستوى تعداد وتصنيف قوة العمل القائمة؛ والاحتياجات على مستوى الجهات والقطاعات، وربط مختلف جهات الدولة الكترونيا.

وأشارت لجنة القوى العاملة برئاسة النائب عادل عبد الفضيل، إلى أنه في إطار ما ذكره رئيس الجهاز وفى إطار رغبة اللجنة في ممارسة دورها الرقابي للوقوف على إنجازات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في رفع كفاءة مركز إعداد القادة بمدينة نصر.

ومعاينة المقر الجديد للجهاز وتجهيزاته بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ والاطلاع على نموذج للتطوير على مستوى المحافظات وكيفية تعامل الجهاز مع هذا الملف، والاطلاع على أرض الواقع على مراحل مرور المتسابق للتقدم لشغل الوظيفة حتى ظهور نتيجة الاختبار، توافقت اللجنة على رفع مذكرة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، للعرض عليه في إطار الموافقة على قيام لجنة القوى العاملة بزيارة ميدانية بهذا الشأن.