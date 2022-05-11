شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب" تبحث معوقات تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى وتطالب بحضور التنمية المحلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين عامر الشوربجى، سمير جابر عيسى، بشأن معوقات استصدار تراخيص مزارع الإنتاج الحيوانى الجديدة، فضلاً عن ارتفاع أسعار الأراضى اللازمة لإقامتها وتعدد جهات الولاية عليها، مما أدى لارتفاع أسعار اللحوم.

وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب علاء حسن جعفر، بشأن توقف مزرعة إنتاج دجاج التسمين الواقعة بقرية دناصور بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية عن العمل مما أدى لارتفاع أسعار بيع الدواجن.

وعقب المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن وزارة الزراعة تهدف للحفاظ على الثروة الحيوانية الحالية والسعى نحو تنميتها لتقليل حجم الفجوة من إنتاج اللحوم والألبان.

وأشار إلي تأثر مصر الشديد بأى حدث عالمى وذلك لاعتمادها على استيراد الأعلاف والأدوية البيطرية والسلالات المحسنة من الخارج فضلاً عن ارتفاع تكاليف الشحن،وأن الوزارة أصدرت العديد من رخص تشغيل مزارع الإنتاج الحيوانى برسوم محدده وبسيطة وفى أقل من أسبوعين.

وفي ختام المناقشة أوصت اللجنة، باستكمال مناقشة موضوع طلب الإحاطة في اجتماع مقبل لعدم حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية المعنية بالموضوع رغم إرسال خطابات رسمية لحضور مناقشة موضوع طلبات الإحاطة، ومن ثم سيتم استكمال مناقشته في حضور نائبى وزيرى الزراعة واستصلاح الأراضى والتنمية المحلية ومديرى هيئة التعمير والتنمية الزراعية والإصلاح الزراعى ورئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضى.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة أهمية حضور ممثل عن وزارة التنمية المحلية لحسم تلك المشكلة المتعلقة بترخيص مزارع الدواجن والعمل علي تقنين أوضاعها بشكل كامل.

وبشأن طلب الإحاطة عن توقف مزرعة إنتاج دجاج التسمين الواقعة بقرية دناصور بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية عن التشغيل لسوء الادارة وتحقيقها خسائر بحجة ارتفاع تكاليف الانتاج والاتجاه نحو تاجير مساحاتها، طالب النائب علاء حسن باجراء تحقيقات قانونية للتعرف على اسباب توقف مثل هذه المشروعات الانتاجية وتحديد مصير العمال.

وعقب مدير مديرية الاصلاح الزراعى بالمنوفيةموضحا ان مشروعات جمعيات الاصلاح الزراعى هى مشروعات خاصة تدار بواسطة أعضائها ولاتخضع لميزانية الدولة.

وأضاف ان انتشار جائحة كورونا أدى إلى ارتفاع تكاليف الانتاج الداجنى ومن ثم رأى مسئولى الجمعية وقف الانتاج لفترة ونقل العمالة إلى وظائف آخرى مراعاة للبعد الاجتماعى والاتجاة إلى عرض المزرعة للايجار للاستفادة من اصول الجمعية.

واوصت اللجنة بشكيل لجنة فنية من اعضاء الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى لمراجعة اعمال جمعية الاصلاح الزراعى بمحافظة المنوفية لتحديد وضع ميزانية الجمعية ومتابعة انشطتها وموافاة اللجنة بتقرير وافى فى هذا الشان.