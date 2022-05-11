إعلام النواب توصى الثقافة والشباب بتكثيف القوافل المتنقلة لمدينة الواحات البحرية

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القاهرة - سامية سيد -

عقدت لجنة الإعلام بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة السيدة النائب الدكتور درية شرف الدين لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة منال هلال عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن قصور وزارة الثقافة في ارسال القوافل الثقافية لمدينة الواحات البحرية

وبداية الاجتماع استعرضت النائبة منال هلال موضوع طلب الإحاطة موضحة أن مدينة ومركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة من المناطق النائية التي لم تصل اليها أية قوافل ثقافية رغم أن وصول الثقافة لجميع المواطنين في القري والنجوع ولأبناء المحافظات الحدودية والمناطق النائية أحد مبادئ تحقيق العدالة الثقافية وهو ما تسعي إليه الدولة المصرية تنفيذا للرؤية التي وضعتها القيادة الواعية معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وذلك يتم من خلال القوافل الثقافية والفنية المتنقلة .

- أشارت إلي أن أهالي مركز الواحات البحرية بمحافظة الجيزة لا يمارسون أي نشاطات ترفيهية نظرا لعدم وجود مسارح أو سينمات أو مكتبات عامة أو حتي حدائق عامة، مطالبة بإرسال القوافل الثقافية لكي تكون بمثابة المتنفس الوحيد لأهالي تلك المنطقة لنشر الثقافات بين المجتمعات المختلفة ، وأكدت على أهمية تلك القوافل في اكتشاف المواهب المختلفة مثل الشعر والمسرح والتمثيل والغناء والعزف والرسم والنحت مشيرة إلى أن تلك المواهب موجودة بالفعل بشكل كبير لكنها تحتاج إلي إكتشافها وإظهارها إلي النور .

وعقب محمد جلال عثمان رئيس إقليم القاهرة الكبرى بالهيئة بوزارة الثقافة قائلا: إن الهيئة العامة لقصور الثقافة قدمت عرض مسرحي بمنطقة الواحات البحرية ولكنه اقتصر علي العنصر الذكوري فقط نظرا لوجود تحفظ من قبل الأهالي بالمنطقة بالنسبة للإناث إلي جانب العادات والتقاليد الموجودة بالمنطقة والتي تعكس صورة مجتمع مغلق .

كما أكد على أن آخر قافلة ثقافية بمنطقة الواحات البحرية بتاريخ 2019 بمشاركة عناصر شبابية، مشيراً إلى أنه تم تشكيل العديد من الفرق الموسيقية أوإستعادتها مرة أخري منذ عام 2019، وأنه الاستعانة بتلك الفرق لتقديم عروض موسيقية بالحفلات الرمضانية .

و أوضح أنه فيما بمدينة الواحات البحرية فإنه من الصعب إستضافة أعداد كبيرة من الفاعليات الثقافية والمتمثلة في المؤتمر الإقليمي حيث يتراوح عدد المشاركين من 120إلي 150 شاعر، حيث أن المكان لا يتناسب لتلك الأعداد الكبيرة.

أوصت اللجنة إلتزام وزارة الثقافة بالتنسيق مع وزارتي الشباب والتربية والتعليم بتكثيف القوافل المتنقلة لمركز ومدينة الواحات البحرية والقري التابعة لها

كما أوصت الإلتزام بتعميم نشر القوافل بكافة المناطق ضمانا لنشر الوعي الثقافي وتوطيد الشعور للإنتماء بالوطن ومواجهة الفكر المتطرف.