لجنة النقل بمجلس النواب توافق على موازنه هيئة السكة الحديد للسنه المالية 2022/2023

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد خلال اجتماعها اليوم علي مشروع موازنه الهيئة العامة لسكك حديد مصر للسنه المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ باجمالي ٤٣٥٨٤١٢٥٠٠٠.

واوصت لجنه النقل والمواصلات وزارة المالية بتوفير الاعتمادات المالية لهيئة السكة الحديد لمواجهة الاعباء الضرورية فيما يخص التزامتها والتي تقدر بمبلغ ٥٠٠ مليون جنيه.

حيث استعرض هشام عبد الواحد نائب رئيس الهيئة العامة لسكك الحديد للشئون المالية موازنه الهيئة وبنود التكاليف والمصروفات والأرباح والخسائر لهيئة السكة الحديد للسنه المالية ٢٠٢٢/٢٠٢٣.

وقال النائب علاء عابد رئيس لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب، ان هيئة السكة الحديد من الملفات الوطنية ويعد من اهم الملفات لدي لجنه النقل والمواصلات، مؤكدا ان هيئة السكة الحديد في مصر تعد ثاني اقدم سكة حديد في العالم والأولي في الشرق الأوسط ولكن طالتها يد الاهمال لسنوات عديدة.

وأضاف النائب علاء عابد، اننا خلال السنوات الأخيرة شهدنا تطورات في مرفق هيئة السكة الحديد لم تشهده من قبل، لافتا الي ان هذا المرفق الهام والحيوي والذي يخدم شريحة هامه من الشعب المصري، لافتا ان القيادة السياسيه المصرية حريصة دائما علي توفير حياة افضل للمواطن المصري وتوفير وسائل مواصلات تتناسب مع الجمهورية الجديدة التي ارسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

ومن جانبه، قال النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات بمجلس، نشكر الدوله والرئيس عبد الفتاح السيسي ووزارة النقل لللانجازات التي تتم في جميع المناحي بالدوله المصرية من مشروعات قومية وبنية تحتية .

وأضاف النائب وحيد قرقر ، أن الدوله بذلت جهود كبير واستطاعت الحفاظ على توفير حياة افضل للمواطن، وذلك في ظل التطورات الجديدة ، ومنها جائحة كورونا ، والحرب الروسية الأوكرانية والمتغيرات الجديدة التى طرأت على العالم، وطالب قرر بزيادة حجم النقل علي السكة الحديد لتخفيف النقل علي الطرق .

ومن جانبه تسال النائب محمد جبريل عن كيفية إدارة أصول هيئة السكة الحديد بما يعود بالفائدة علي الهيئة وتعظيم الإيرادات والورش غير المستغله وإيجار المباني .

ومن جانبه قال النائب نادر الخبيري، إن هناك دور فعال لسكك حديد مصر، ولها بعد اجتماعي وقومي مؤكدا انها تخدم قطاع عريض من المواطنين قائلا السكة الحديد زي رغيف العيش ونطالب وزارة الماليه بتوفير الاعتمادات المطلوبة لهيئة السكة الحديد لاستكمال خطة تطويرها وتجديدها .

ومن جانبة أشاد النائب خالد عبد المولي بأداء الهيئة العامه لسكك حديد مصر، مؤكدا أن هذه المنظومة تم تطويرها وتجديدها للتتناسب مع ما تقوم به الدوله من مشروعات قومية تهدف للتنمية والإستقرار ووضع الأسس الصحيحة للجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.