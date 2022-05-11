شكرا لقرائتكم خبر عن النائب علاء عصام: الجمهورية الجديدة تتيح الفرصة لممارسة ديمقراطية فعالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب علاء عصام، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي دعا لإجراء حوار وطنى وعرض وجهات النظر المختلفة لتصب كلها فى صالح الوطن وتقدم الدولة المصرية.

وأضاف عصام، أن الجمهورية الجديدة تسعي لمشاركة كل القوى السياسية والوطنية، متمثلة فى حلف ثورة الـ 30 من يونيو بكل طوائفها، كما تفتح الباب على مصراعيه لكل الشباب من مختلف الأطياف السياسية للمشاركة في بناء الدولة المصرية، بما يتماشى مع حجم وتاريخ مصر.

ولفت عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الدولة المصرية حريصة على الوصول بأحزابها وقواها السياسية إلى أفضل ممارسة ديمقراطية ممكنة، على أن تكون هذه الممارسات لصالح الدولة والحفاظ على مؤسساتها والمشاركة في بناء الجمهورية الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى.