بداية تحول.. هجوم أوكراني مضاد على القوات الروسية قرب خاركيف

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 01:10 صباحاً - قالت أوكرانيا الثلاثاء إن قواتها استعادت عددا من القرى من القوات الروسية شمال شرقي خاركيف مواصلة شن هجوم مضاد يمكن أن يكون بداية تحول في قوة الدفع في الحرب ويقوض التقدم الروسي الرئيسي.

وأكدت تيتيانا أباتتشينكو المتحدثة الصحفية باسم اللواء الميكانيكي الخاص الثاني والتسعين، وهو القوة الأوكرانية الرئيسية القريبة من خاركيف، أن القوات الأوكرانية استعادت مناطق تشركاسكي، وتيشكي، وروسكي تيشكي، وبورشتشوفا، وسلوبوجانسكه في جيب شمالي خاركيف في الأيام الماضية.

وقال يوري ساكس، وهو مستشار لوزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، إن هذه النجاحات تبعد المدفعية الروسية عن مدى قصف أجزاء من خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية وتقع في شمال شرق البلاد، وتتعرض للقصف منذ الأيام الأولى للحرب.

وقال ساكس لرويترز “العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية حول خاركيف، خاصة شمالي وشمال شرقي خاركيف، قصة نجاح”. وأضاف “تمكن الجيش الأوكراني من دفع مجرمي الحرب هؤلاء إلى خط وراء مدى مدفعيتهم”.

ويمكن أن يكون الهجوم المضاد مرحلة جديدة في الحرب لأنه يأتي بعد أسابيع شنت روسيا خلالها هجوما ضخما أوقفته القوات الأوكرانية في معظمه.

وبدفع القوات الروسية إلى الوراء بعد أن احتلت ضواحي خاركيف منذ الأيام الأولى للحرب، ينتقل الأوكرانيون إلى مسافة تسمح لهم بضرب خطوط الإمداد الروسية الخلفية ومواصلة إبعاد قوة الهجوم الروسية الرئيسية إلى الجنوب.

وقال نيل ميلفن من مركز روسي للأبحاث في لندن “يقترب الأوكرانيون من الحدود الروسية. وبالتالي فإن جميع المكاسب التي حققها الروس في الأيام الأولى من الحرب في شمال شرق أوكرانيا تتلاشى بشكل متزايد”.

“طريق مسدود”

في واشنطن، قال كبار مسؤولي المخابرات الأمريكية إن الحرب وصلت إلى طريق مسدود. وقالت أفريل هينز مديرة المخابرات الوطنية إن الرئيس فلاديمير بوتين يستعد على ما يبدو لصراع طويل وإن النصر الروسي في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا ربما لن يكون نهاية هذه الحرب.

ويقترب عدد الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم منذ بدء الغزو الروسي في 24 فبراير شباط من ستة ملايين، وفقا لتقديرات الأمم المتحدة التي وصفت ذلك بأسرع أزمة لاجئين نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

وزارت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أوكرانيا الثلاثاء وتجولت في بوتشا، الضاحية الواقعة شمالي كييف والتي خلفت فيها القوات الروسية مئات القتلى المدنيين عندما انسحبت في بداية أبريل نيسان.

وقالت الوزيرة “هذا ما ندين به للضحايا… كان من الممكن أن نكون نحن هؤلاء الضحايا”.

وفرضت دول غربية عقوبات واسعة النطاق على موسكو وتتخذ خطوات لحظر أو وقف استخدام الطاقة الروسية تدريجيا.

وقالت أوكرانيا، التي ظلت طريقا رئيسيا للغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد الغزو، اليوم الثلاثاء إنها ستعلق استخدام نقطة عبور لبعض الغاز الروسي المتجه إلى أوروبا، وألقت باللوم على موسكو في هذا الإجراء. وستعيد توجيه الغاز من نقطة العبور تلك، الواقعة في منطقة تحتلها القوات الروسية، إلى نقطة أخرى في منطقة تسيطر عليها أوكرانيا.

وتعهدت الولايات المتحدة وأوروبا بمواصلة إمداد كييف بالأسلحة والمساعدات الإنسانية. ومن المتوقع أن يصوت المشرعون الأمريكيون اليوم الثلاثاء على تشريع يشمل تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، بما في ذلك حزمة أسلحة جديدة ضخمة.