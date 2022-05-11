نقابة الإعلاميين: نعكف من الآن علي إعداد رؤية لتنفيذ الحوار الوطني

القاهرة - سامية سيد - أعرب مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة النقيب طارق سعده عن سعادته للدعوة الموجهة للنقابة من المؤتمر الوطني للشباب المكلف من رئيس الجمهورية بإدارة الحوار الوطني، وبصفة وكون الأكاديمية الوطنية للتدريب، المشرف علي المؤتمر، وبكونها هيئة محايدة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة وفقاً للقرار الجمهورى المنظم لعملها .

وأكد نقيب الإعلاميين، أن مجلس النقابة سيعكف من الآن علي إعداد رؤيته لتنفيذ هذا الحوار الوطني، بما يخدم تطوير الإعلام، ووضع محددات الأمن الفكرى، ورفع درجات الوعى المجتمعى.

وأضاف طارق سعده، أن الدعوة لهذا الحوار الوطني هو تدشين لمرحلة جديدة في المسار السياسي للجمهورية الجديدة حيث تشارك فيه كل الأطياف والقوى السياسية.

وثمن نقيب الإعلاميين هذه الخطوة، مضيفا أنها جاءت في وقتها وإنها دعوة صريحة وجادة للجميع للمشاركة في وضع رؤية شاملة للمرحلة القادمة.