شكرا لقرائتكم خبر عن «زيلينسكي» يستقبل وزيرة الخارجية الألمانية في كييف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وزيرة الخارجية الألمانية انالينا بيربوك في كييف ووجه إليها الشكر على الدعم الألماني لبلاده في الحرب ضد روسيا.

وفي أحد مقاطع الفيديو الذي نشرته الإدارة الرئاسية اليوم الثلاثاء، قال زيلينسكي إن إظهار ألمانيا للتضامن مع الشعب الأوكراني يمثل قيمة كبيرة لأوكرانيا.

ورافق بيربوك في زيارتها نظيرها الهولندي فوبكه هوكسترا الذي أعرب عن صدمته حيال مظاهر الدمار التي خلفتها الحرب الروسية في مناطق من بينها ضواحي العاصمة كييف.

كما زارت بيربوك أيضا منطقتي بوتشا واربين.

وأبلغت بيربوك زيلينسكي بأمور من بينها أن تدريب جنود أوكرانيين على المدافع الحديثة ذاتية الحركة بي زد إتش 2000 التي توردها ألمانيا وهولندا إلى أوكرانيا، سيبدأ في غضون أيام قليلة.

وكان من بين الأسباب التي سافرت بيربوك إلى كييف من أجلها هو إعادة افتتاح السفارة الألمانية هناك، وأشارت بيربوك إلى أن العمل في السفارة سيكون محدودا في بادئ الأمر.

وجاء سفر بيربوك إلى أوكرانيا بعد مناقشة طويلة حول زيارة الساسة الألمان إلى الجمهورية السوفيتية السابقة، لتكون السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أول ممثلة للحكومة الألمانية تزور كييف.

كان آخر أعضاء موفدين للسفارة الألمانية في أوكرانيا قد غادروا كييف في الخامس والعشرين من شباط/فبراير الماضي إلى بولندا حيث عمل بعضهم من هناك والبعض الآخر عمل من برلين.