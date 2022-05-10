شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا تقدم 808 ملايين دولار مساعدات إنسانية للاستجابة للأزمة السورية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة ليندا توماس جرينفيلد، خلال مؤتمر بروكسل السادس المنعقد اليوم حول "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" تقديم بلادها ما يقرب من 808 ملايين دولار كمساعدات إنسانية جديدة للاستجابة للأزمة في سوريا.

وأشار وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان صحفي اليوم، أنه بإعلان السفيرة جرينفيلد، يرتفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها الحكومة الأمريكية منذ بداية الأزمة التي استمرت 11 عاماً إلى ما يقرب من 15 مليار دولار.

وأفاد أن المساعدة الأمريكية ستفيد 14.6 مليون سوري داخل سوريا بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بالإضافة إلى 5.6 ملايين لاجئ سوري ومجتمعات مضيفة في تركيا ولبنان والأردن والعراق ومصر.