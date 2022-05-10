شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل وطن يتلقى دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقـى حـزب مستقبل وطـن دعـوة مـن الأكاديمية الوطنية للتدريـب للمشـاركة فـى جلســات الحـوار الوطـني. وأكد الحزب فى بيان له اليوم، اسـتجابته الفورية لمبادرة رئيس الجمهورية لإجراء ذلك الحوار. وأعلن الحزب فى بيانه، أنـه بالفعـل تم توجيـه كــوادره وخبراتـه السياسية والمتخصصـة فـي كـافـة المجـالات لإعداد الرؤية المطلوبة لمصلحة الوطن والمواطن . وتوجـه الحـزب بخالص الشكر والتقدير والعرفان لرئيس الجمهورية للجهـود المستمرة في بنـاء الجمهورية الجديدة .