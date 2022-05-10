شكرا لقرائتكم خبر عن "صناعة النواب" توصى بتعزيز مخصصات مصلحة الكفاية الإنتاجية بالموازنة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الصناعة بمجلس النواب، تعزيز المخصص للباب الرابع بمبلغ 200 ألف جنيه حتى تتمكن مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهني من التعاقد مع مدربين لتوفير عمالة مدربة صالحة لسوق العمل المحلية والأجنبية.

وأشارت اللجنة، إلى أنه تم التوافق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية حول المُخصص بموازنة هيئة المطابع، ولا توجد طلبات للهيئة لتعديل أيًا من المبالغ التي تم تخصيصها بالموازنة التقديرية للعامل المالي 2022/ 2023.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي22\23 بشـأن بعض هيئات وزارة التجارة والصناعة ، والهيئة المصرية العامة للترود المعدنية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء.

كما أوصت اللجنة زيادة الاعتمادات المقدرة لمصروفات الدفاع المدني بنحو 40 مليون جنيه، وزيادة البند المخصص للصرف على المعدات والأجهزة ووسائل النقل بنحو 6 ملايين جنيه، وزيادة الصرف على أعمال البحوث والتطوير فيما يخص الاستيراد وتعميق المكون المحلي بنحو 50 مليون جنيه، وذلك لمعهد التبين.