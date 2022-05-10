واعتبر ماسك في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" إن الحظر على ترمب "كان خطأ أخلاقيا وغبي".
وأضاف: "أعتقد أنه لم يكن من الصواب حظر ترمب وأعتقد أن ذلك كان خطأ، فقد أدى إلى نفور جزء كبير من البلاد ولم ينتج عنه في النهاية عدم وجود صوت للرئيس السابق"، مشيرا إلى أن "هذا القرار لم يسكت صوت ترمب، بل بالأحرى قام بتضخيم وجهات نظره بين الناس على اليمين السياسي".
ويأتي تصريح ماسك، بعد أن كان ترمب أعلن في وقت سابق أنه لن يعود إلى "تويتر" حتى إذا أعاد ماسك تفعيل حسابه الذي تم تعليقه إثر اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول يوم 6 يناير 2021.
واعتبرت "تويتر" يومها أن عددا من تغريداته المرتبطة بالاحتجاجات العنيفة "تحريضية"، محذرة من "وجود خطر من استغلال الحساب في التحريض على المزيد من العنف".
كانت هذه تفاصيل خبر مالك تويتر الجديد: سأرفع الحظر عن ترمب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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