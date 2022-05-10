نجل ماركوس يعقد جهود أمريكا لمواجهة الصين

أثار الانتصار الساحق لفرديناند ماركوس جونيور في الانتخابات الرئاسية الفلبينية مخاوف فورية من أن يعقد الجهود الأمريكية لإضعاف النفوذ والسلطة الصينية المتزايدة في المحيط الهادئ.

حيث حصل ماركوس -ابن الديكتاتور القديم فرديناند ماركوس- على أكثر من 30.8 مليون صوت في انتخابات الإثنين وفقًا لإحصاء غير رسمي، أي أكثر من ضعف أصوات أقرب منافسيه.

إذا استمرت النتائج فسوف يتولى منصبه في نهاية يونيو لمدة ست سنوات مع سارة دوتيرتي، ابنة الرئيس المنتهية ولايته رودريجو دوتيرتي، نائبةً للرئيس.

علاقات أوثق

في حين عزز دوتيرتي - الذي ترك منصبه بنسبة موافقة 67% - علاقات أوثق مع الصين وروسيا، بينما كان ينتقد الولايات المتحدة في بعض الأحيان، ومع ذلك، فقد تراجع عن العديد من تهديداته ضد واشنطن، بما في ذلك خطوة لإلغاء اتفاقية دفاع بين البلدين.

وما إذا كان الاتجاه الأخير في العلاقات مع الولايات المتحدة سيستمر له علاقة كبيرة بكيفية استجابة إدارة الرئيس جو بايدن لعودة ماركوس إلى السلطة في الفلبين.

وقالت وزارة الخارجية الفلبينية: «من ناحية، لديك بايدن فيما يتعلق بالمصالح الجيوستراتيجية في الفلبين، ومن ناحية أخرى عليه أن يوازن بين تعزيز المثل الديمقراطية الأمريكية وحقوق الإنسان».

«إذا اختار القيام بذلك، فقد يضطر إلى عزل إدارة ماركوس، لذلك سيكون هذا بالتأكيد عملية توازن دقيقة للفلبين، وسيعتمد نهج ماركوس تجاه الولايات المتحدة بشكل كبير على كيفية تعامل بايدن معه».

يأتي انتخابه في وقت تركز فيه الولايات المتحدة بشكل متزايد على المنطقة، حيث شرعت في إستراتيجية تم الكشف عنها في فبراير لتوسيع مشاركة الولايات المتحدة بشكل كبير من خلال تعزيز شبكة من التحالفات والشراكات الأمنية، مع التركيز على معالجة نفوذ الصين المتزايد وطموحاتها.