قلق من عودة جنوب السودان إلى الصراع

ذكر خبراء الأمم المتحدة في تقرير حديث أن العديد من القادة السياسيين والمدنيين في جنوب السودان «متشككون بشدة» في أن اتفاقية السلام لعام 2018 يمكن أن توفر الاستقرار لأحدث دولة في العالم، ويقلقون من أنها قد تعود إلى الصراع.

وأشار الخبراء إلى الخلافات السياسية بين الخصمين السابقين اللذين يقودان الحكومة الآن - الرئيس سلفا كير ونائب الرئيس ريك مشار - التي أعاقت الكثير من بنود اتفاق السلام الذي وقع منذ أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.

الحسابات السياسية

وذكر التقرير أن «كل عنصر من عناصر اتفاقية السلام أصبح الآن رهينة الحسابات السياسية للنخب العسكرية والأمنية في البلاد، الذين يستخدمون مزيجًا من العنف والموارد العامة المحسوبة والمحسوبية لتحقيق مصالحهم الضيقة...، بعيدًا عن إحداث تغيير تحويلي في النظام السياسي المفترس لجنوب السودان، حيث أصبحت اتفاقية السلام نفسها مكانًا مربحًا لسياسات قوة النخبة».

العقوبات المفروضة

وبين التقرير المقدم إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، قول لجنة الخبراء التي تراقب العقوبات المفروضة على جنوب السودان إن التحذيرات بشأن آفاق الاتفاقية من المدنيين والعديد من قادة المجتمع السياسي والعسكري والمدني أصبحت أكثر إلحاحًا مع «تآكل» وحدة الموقعين المعارضين الرئيسيين. وانتشرت الصفقات الخارجية.

وكانت هناك آمال كبيرة عندما حصل جنوب السودان الغني بالنفط على الاستقلال عن السودان في عام 2011 بعد صراع طويل. لكن البلاد انزلقت في حرب أهلية في ديسمبر 2013 على أساس الانقسامات العرقية عندما قاتلت القوات الموالية لكير الموالين لمشار.

وقتل عشرات الآلاف في الحرب التي انتهت باتفاق السلام 2018 الذي جمع كير ومشار في حكومة وحدة وطنية. لكن ظلت هناك تحديات، بما في ذلك فشل الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الموعودة.

وأشارت لجنة الخبراء إلى بعض التقدم في تنفيذ اتفاق السلام، بما في ذلك إعادة تشكيل الهيئة التشريعية الوطنية الانتقالية في سبتمبر الماضي، ولجنة الإشراف على إدارة المالية العامة لإضفاء بعض الشفافية على «المالية العامة غير الشفافة» في جنوب السودان.

بعد صياغة التقرير المكون من 77 صفحة في مارس، وقع كير ومشار اتفاقية في 3 أبريل لتوحيد قيادة قوات الأمن، وهو عنصر أساسي في اتفاق السلام خفف من حدة التوترات السياسية. وأثارت الاشتباكات بين القوات الحكومية والقوات الموالية لمشار في الأيام التي سبقت التوقيع خطر اندلاع قتال خطير آخر.

ومع ذلك، انتقدت لجنة الخبراء بشدة «الحسابات السياسية الصفرية في قلب العملية السياسية الوطنية».

وأشاروا إلى أن المسؤولين الحكوميين نجحوا في الحصول على ما لا يقل عن عشرة من كبار قادة المعارضة للانشقاق، واشتباكات بين الموالين والمنشقين بما في ذلك حول الوصول إلى القواعد والأسلحة والأصول المربحة مثل نقاط التفتيش والموانئ النهرية، والعنف المميت خارج العاصمة جوبا، التي أججتها الخصومات والعداوات الإقليمية والمحلية.

يعاني جنوب السودان من:

- نزوح عشرات الآلاف من المدنيين

- انتشار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

- العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي

- حالة مزاجية سائدة من الإحباط وانعدام الثقة وخيبة الأمل من العملية السياسية

- مستويات غير مسبوقة من انعدام الأمن الغذائي