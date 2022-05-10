خطة لتنظيم استراتيجية العمل الإعلامي بدول الخليج

عقد مسؤولو التلفزيون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة محمد بن فهد الحارثي الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية ، وبمشاركة جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك اجتماعهم الثالث عشر، اليوم الثلاثاء، عبر الاتصال المرئي.

بدوره رحب الحارثي بقادة قطاعات التلفزيون في دول المجلس مبينا ترحيب المملكة بكل ما من شأنه تعزيز العمل المشترك بين الاشقاء، ومواجهة تحديات الصناعة الإعلامية باستراتيجية واضحة تسهم في ارتقاء العمل التلفزيوني الخليجي، وتقديم ما يرضي طموحات المتابعين وفق الأهداف الاساسية المقرة ضمن استراتيجية مجلس التعاون خلال دورته الواحدة والثلاثين والتي تهدف للإسهام في تعزيز فرص المواطنة والوحدة وترسيخ القيم المجتمعية والترابط بين شعوب المنطقة.

وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، من أهمها إعداد خطة خمسية مستقبلية لتنظيم استراتيجية العمل الإعلامي والتعاون التلفزيوني المشترك بدول المجلس.

كما استعرض الاجتماع متابعة توصيات اجتماعاتهم السابقة واستخلاص ما يتناسب مع المرحلة الحالية، وما يعزز التعاون الإعلامي التلفزيوني المشترك بين دول مجلس التعاون.