خطة لتصنيع الطائرات غير المسيرة في السعودية

قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية وليد أبو خالد، إن لدينا خطة واضحة لتصنيع الطائرات في

المملكة ومنها طائرات غير مسيرة، وطائرة حارس الأجواء المصممة بالكامل في المملكة.

وأضاف خلال لقائه المذاع على قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية اليوم الثلاثاء" أن لدينا اتفاقية مع شركة بوينج؛ لتطوير

الطائرات العمودية بالكامل في المملكة، منوهًا بأن الاتفاقية الموقعة مع بوينج للتركيز على تطوير الطائرات العمودية بشكل

كامل في المملكة".

وأشار إلى تصميم طائرة "بارق" والتي تستخدم محرك يعمل بالوقود وآخر كهربائي بهدف توفير الوقود، وستشهد مزيدًا من

التطوير. وأكمل الرئيس التنفيذي للشركة، إنَّ تركيزنا ينصب على الصناعات العسكرية والدفاعية، وعقدنا بهذا الشأن اتفاقيات

مع كبريات شركات الطيران في العالم.

وتابع أبوخالد، أن من بين الشركات التي عقدنا اتفاقيات معها، هي: بوينج، وإيرباص، ولوكهيد مارتن، وكلها شركات لها باع طويل في صناعة الطائرات.

وكان محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، كشف عن عزم الهيئة تدشين مبادرات ومشاريع قريبًا؛ لتعظيم القدرات البشرية الوطنية بالقطاع.