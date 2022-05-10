شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون يتعهد بإنعاش النمو الاقتصادي في بلاده والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء بإنعاش النمو الاقتصادي في البلاد لمساعدة الذين يعانون من أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة، ومعالجة التفاوت الاقتصادي وذلك بعد أن عرض جدول أعمال حكومته للأشهر المقبلة

وقال جونسون، الذي عاقبه الناخبون في الانتخابات المحلية التي جرت الأسبوع الماضي بسبب فضائح متعلقة بإغلاق كوفيد والتضخم المتزايد، إن حزبه المحافظ الحاكم "سيفي بالوعود التي قطعناها على أنفسنا" في انتخابات 2019.

ووردت الخطط في خطاب الملكة، في حفل الافتتاح الرسمي للبرلمان، والذي لم تقرأه الملكة بنفسها لأول مرة منذ 59 عاما، وإنما ابنها الأكبر ووريثها الأمير تشارلز، بسبب مشاكل في الحركة تعاني منها.

لكن الخطط لم تتضمن شيئا يذكر يريح ملايين البريطانيين الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الوقود والغذاء، حيث كررت الحكومة أنها ستصلح المالية العامة بدلا من توجيه أموال إضافية لتخفيف الضربة.

وقال جونسون للبرلمان إن حكومته ستفعل كل ما بوسعها لمساعدة الذين يكافحون ارتفاع الأسعار، لكن "مهما كان تعاطفنا وبراعتنا، لا يمكننا ببساطة أن نشق طريقنا للخروج من هذه المشكلة اعتمادا على الإنفاق، نحن بحاجة إلى النمو للخروج من هذه المشكلة".

وأضاف "سنتجاوز صدمات ما بعد كوفيد ... من خلال المضي بشكل عاجل في مهمتنا لخلق وظائف عالية الأجور، وعالية المهارات، من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي في جميع أنحاء المملكة المتحدة".