شكرا لقرائتكم خبر عن موجة غير مسبوقة من استقالة حكام الأقاليم الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت روسيا موجة غير معتادة من استقالات حكام الأقاليم اليوم الثلاثاء.

وخلال خمس ساعات فقط، أعلن خمسة من حكام الأقاليم في أجزاء مختلفة من روسيا إنهم يعتزمون الاستقالة أو عدم خوض الانتخابات للفوز بولاية جديدة.

وكان السبب الرسمي الذي أعلنه حكام الأقاليم لاستقالاتهم هو السن أو حقيقة أنهم قضوا فترة طويلة في المنصب

وتسببت الاستقالات في حالة من الدهشة والتكهنات بين العديد من المواطنين.

وعلى خدمة تليجرام للرسائل، تساءل العديد من المستخدمين عما إذا كان حكام الأقاليم لم يعودوا يرغبون في دعم الحرب ضد أوكرانيا وتداعياتها الاقتصادية على الأقاليم الروسية.

وقال خبير العلوم السياسية عباس جالياموف إنه في الوضع الراهن، يمكن أن تكون الاستقالات علامة على أن السفينة تغرق وأن "الفئران يفضلون الهروب من السفينة".