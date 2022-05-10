10 مايو , 2022 التحام مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة بوحدة تابعة لمحطة فضاء (أ ف ب). التحمت مركبة شحن فضائية صينية غير مأهولة بنجاح بوحدة تابعة لمحطة فضاء اليوم الثلاثاء في الرحلة السادسة من 11 رحلة مطلوبة لاستكمال بناء أول محطة فضاء صينية بحلول نهاية العام. وانطلق صاروخ لونغ مارش-7 يحمل مركبة الفضاء تيانتشو-4 من مركز وينتشانغ الفضائي في إقليم هاينان الجنوبي. وقالت وكالة الفضاء المأهول الصينية إن المركبة تيانتشو-4 التحمت بالوحدة الرئيسية تيانخه التابعة لمحطة الفضاء في الساعة 8:54 صباحاً بتوقيت بكين. وأضافت الوكالة أن المركبة نقلت أدوات دفع وعينات تجارب تطبيقية وبعض الحمولات والإمدادات لثلاثة رواد فضاء. وسيسافر ثلاثة رواد فضاء إلى تيانخه في يونيو حزيران على متن المركبة الفضائية شنتشو-14 حيث سيعيشون ويعملون هناك لمدة ستة أشهر.

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