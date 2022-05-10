الاستخبارات الأمريكية: بوتين قد يفرض "الأحكام العرفية" في روسيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

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أعلنت مديرة أجهزة الاستخبارات الأمريكية أفريل هينز، اليوم الثلاثاء، بأن التنبؤ بما يمكن أن يقوم به الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيزداد صعوبة وقد يفرض ”الأحكام العرفية“ في روسيا لدعم طموحاته في أوكرانيا.



وقالت هينز، في مجلس الشيوخ إن أهداف بوتين تتجاوز إمكانيات روسيا العسكرية، و“يعني ذلك على الأرجح بأننا سنتحرك في الأشهر القليلة المقبلة على مسار يصعب التنبؤ به بشكل أكبر ويحتمل أن يكون تصعيديا أكثر“.

وأضافت: ”يزيد الاتجاه الحالي احتمال لجوء بوتين إلى وسائل أكثر حدة بما يشمل فرض أحكام عرفية وإعادة توجيه الإنتاج الصناعي أو خيارات عسكرية يحتمل أن تكون تصعيدية للحصول على الموارد التي يحتاجها لتحقيق أهدافه“.