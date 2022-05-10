إسرائيل تعتقل نحو 1000 عامل فلسطيني بذريعة عدم حصولهم على تصاريح

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

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قال مسؤولون فلسطينيون وإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، إن الأيام الماضية شهدت اعتقال مئات العمال الفلسطينيين الذين يدخلون إلى إسرائيل بدون تصاريح للعمل في قطاعات مختلفة.



وقال عوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي: ”منذ انطلاق الحملة لكبح ظاهرة الفلسطينيين المتواجدين في إسرائيل بدون تصريح قبل خمسة أيام، تم اعتقال 947 منهم“.

وأضاف في تغريدة على تويتر باللغة العربية: ”كما تم اعتقال 125 مشتبها بتشغيلهم وبنقلهم وبتوفير المبيت لهم“.