السيسي: ولادنا وبناتنا في رقبتنا طول ما في مشاكل بين الزوجين

الشارقة - اميمة ياسر - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة تريد تحقيق التوازن؛ بخروج قانون أحوال شخصية عادل.

وأضاف الرئيس السيسي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة، صدى البلد، أنه لا بد من تواجد قانون يلزمنا جميعا بحل قضايا الأسرة، وعلينا التكاتف والاستماع لكل الآراء؛ لحل ملف الأحوال الشخصية.

وتابع الرئيس السيسي: معقول فيه دولة، أهلها مش قادرين يحسموا القضية، ويشوفوا بأمانة وحيادية ما يمكن فعله في ملف الأحوال الشخصية.

وأكمل الرئيس السيسي: سنحاسب أمام الله كـ قضاة ودولة ورئيس وحكومة وبرلمان وأزهر عما فعلناه في ملف الأحوال الشخصية.

وأكد السيسي: ولادنا وبناتنا في رقبتنا، في ظل تواجد مشاكل بين الزوجين، لذا فإننا نحتاج إلى مناقشة قضايا الأسرة بأمانة وحيادية.

كما دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة والبرلمان والأزهر وكل مؤسسات المجتمع المدني، إلى التكاتف؛ لإعداد قانون الأحوال الشخصية.