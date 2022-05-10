شكرا لقرائتكم خبر عن "الوطنية للصحافة" تثمن دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة بالحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة المهندس عبد الصادق الشوربجي دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للمشاركة في جلسات الحوار الوطني كترجمة فاعلة للمبادرة التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق حوار وطني يجمع فئات المجتمع بأطيافه وتوجهاته المختلفة.

وأكدت الهيئة أنه فور تلقيها الدعوة تم تشكيل مجموعة عمل لوضع تصور لمحاور الحوار وآليات عمله وأجندته التي تستهدف ترجمة رؤية القيادة السياسية للجمهورية الجديدة.