شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب: دعوة الرئيس السيسى للحوار الوطنى تليق بالجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت سها سعيد، أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية تعتمد مبدأ الحوار والديمقراطية بشكل كامل، ولا تجبر أحد بها لاتباع مسلك معين حتى فى البرلمان، ولذلك دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحوار الوطنى تليق بالجمهورية الجديدة.

وأضافت سها سعيد، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة الحياة، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لن تتأخر عن المشاركة فى الحوار الوطنى الشامل الذى دعا له رئيس الجمهورية، ولديها خارطة طريق أو شكل من أشكال المحاور والأجندة الخاصة بالحوار الوطنى "الأحزاب موجودة وسوف تشارك سواء من خلالنا أو بدعواتها الشخصية، ولأعضاء التنسيقية الحرية في المشاركة في الحوار سواء من خلال تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أو من خلال أحزابها كمستقلة".

وثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين دعوة الأكاديمية الوطنية للتدريب للحوار الوطنى لكافة أطياف المجتمع، وفى مقدمتها التيارات السياسية والحزبية والشبابية الذى كلف به الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية.

وتؤكد التنسيقية على قبولها الدعوة وبدء العمل على كافة المحاور والملفات الخاصة بالحوار من أجل فتح مسارات للتفاعل المجتمعى حول كافة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى تستهدف بناء الجمهورية جديدة بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى.