شكرا لقرائتكم خبر عن "رياضة النواب" تستدعى 3 وزراء لبحث توافر الاعتمادات المالية لإنشاء استاد مطروح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، مخاطبة وزراء المالية والتخطيط والتنمية المحلية ومحافظ مطروح للحضور لاجتماع اللجنة القادم لمناقشة توافر الاعتمادات المالية لإنشاء استاد بمحافظة مطروح والعمل على إيجاد حلول فورية وجذرية للبدء فى أعمال الاستاد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب حسن فتحي أبو قديرة، بشأن إنشاء استاد رياضى لخدمة أبناء محافظة مطروح، بحضور المستشار طارق أبو زيد مستشار وزير الشباب والرياضة ورئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار محمد دياب مستشار وزير الشباب والرياضة لقطاع الشباب وعصام أبو زيد سليمان رئيس الإدارة المركزية للاستثمار الرياضي بالوزارة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد نجيب نور الدين، بشأن أسباب عدم قيام الوزارة بإدراج وتنفيذ متطلبات مركز شباب ميت مرجا سلسيل بخطة وزارة الشباب والرياضة لعام 2021- 2022 وهى صيانة المبنى الإدارى، وإنشاء قاعة حفلات على مساحة 306 متر أرض فضاء ملك المركز مع إدراجها فى العام المالى 2021- 2022.

وتعقيبًا على موضوع طلب الاحاطة أفاد ممثل الجهةالإدارية، بأنه تم اعداد ملف تطوير ورفع كفاءة من قبل مديرية الشباب والرياضة للمركز لإدراجهضمن مبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية ولكن المركز الإداري التابع له المركز لم يرد بالمرحلة الثانية ضمن مبادرة حياة كريمة وعليه سوف يتم صيانة المبني من احتياطي الخطة الإضافية للعام المالي 2021/2022، وبالنسبة لإنشاء قاعة حفلات على مساحة 306 متر ارض فضاء ملك المركز، وافقت المديرية على الطرح الاستثماري لإنشاءقاعة حفلات مفتوحة بناء على طلب مجلس الإدارة ولكن لم يقم المركز بالطرح حيث انه تم ادراج قطعة الأرض ضمن الأماكن غير الجاذبة.