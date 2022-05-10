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باكستان ترسل الشحنة الثانية من المساعدات لأفغانستان‎‎

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الدمام - شريف احمد - أرسلت باكستان الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات في أفغانستان.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية اليوم أن طائرة شحن جوي من طراز "سي ـ 130" توجهت إلى أفغانستان وعلى متنها كمية من المواد الغذائية والأدوية.

وأضافت الهيئة أن باكستان بادرت بإرسال المساعدات الإغاثية إلى أفغانستان بتوجيه من رئيس الوزراء شهباز شريف لدعم ومساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت العصيب.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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