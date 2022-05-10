شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان ترسل الشحنة الثانية من المساعدات لأفغانستان‎‎ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أرسلت باكستان الشحنة الثانية من المساعدات الإنسانية للمتضررين من الفيضانات في أفغانستان.

وأوضحت هيئة إدارة الكوارث الوطنية الباكستانية اليوم أن طائرة شحن جوي من طراز "سي ـ 130" توجهت إلى أفغانستان وعلى متنها كمية من المواد الغذائية والأدوية.

وأضافت الهيئة أن باكستان بادرت بإرسال المساعدات الإغاثية إلى أفغانستان بتوجيه من رئيس الوزراء شهباز شريف لدعم ومساعدة الشعب الأفغاني في هذا الوقت العصيب.