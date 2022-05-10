بايدن يعبّر عن قلقه من ألا يكون لدى بوتين مخرج من حرب أوكرانيا

10 مايو , 2022
الرئيس الأميركي جو بايدن (أ ف ب).
عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الاثنين عن قلقه من ألا يكون لدى نظيره الروسي فلاديمير بوتين مخرج من حرب أوكرانيا.
وقال بايدن إنه يحاول الوقوف على ما يجب فعله حيال ذلك.
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