مؤتمر للمانحين في بروكسل يجمع 6.7 مليار دولار لسوريا وجيرانها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

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قال مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي إن مؤتمرا دوليا للمانحين جمع 6.4 مليار يورو (6.7 مليار دولار) لسوريا وجيرانها اليوم الثلاثاء.



وذكر مفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر فاريلي أن ”التعهدات الإجمالية تصل إلى 6.4 مليار يورو أو 6.7 مليار دولار“.

وضم المؤتمر ممثلين عن 55 دولة و22 منظمة دولية، لكنه استبعد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير/شباط الماضي.