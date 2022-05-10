أوكرانيا: هجوم مضاد في الشرق يدفع القوات الروسية إلى الوراء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مايو 2022

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قالت أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، إن قواتها استعادت عددا من القرى من القوات الروسية شمال شرقي خاركيف، مواصلة شن هجوم مضاد يمكن أن يكون بداية تحول في قوة الدفع في الحرب، ويقوض التقدم الروسي الرئيس.



وأكدت تيتيانا أباتتشينكو المتحدثة الصحفية باسم اللواء الميكانيكي الخاص الثاني والتسعين، وهو القوة الأوكرانية الرئيسة القريبة من خاركيف، أن القوات الأوكرانية استعادت المناطق السكنية تشركاسكي، وتيشكي، وروسكي تيشكي، وبورشتشوفا، وسلوبوجانسكه في جيب شمالي خاركيف في الأيام الماضية.

وقال يوري ساكس، وهو مستشار لوزير الدفاع أوليكسي ريزنيكوف، إن هذه النجاحات تبعد المدفعية الروسية عن مدى قصف أجزاء من خاركيف، ثاني أكبر مدينة أوكرانية، والتي تعرضت للقصف منذ الأيام الأولى للحرب.