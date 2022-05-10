عملية إنزال للتحالف في دير الزور

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وأوضح المرصد أن عملية الإنزال جرت بالقرب من معمل للسجاد ضمن البلدة، وجرت محاصرة منزل هناك وتوجيه نداءات عبر مكبرات الصوت بمنع خروج أي شخص في المنطقة خارج المنزل.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس، بأن قوات التحالف الدولي نفذت، بالتعاون مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، عملية إنزال في بلدة الشحيل الواقعة بريف دير الزور الشرقي، والخاضعة لسيطرة قسد.وأوضح المرصد أن عملية الإنزال جرت بالقرب من معمل للسجاد ضمن البلدة، وجرت محاصرة منزل هناك وتوجيه نداءات عبر مكبرات الصوت بمنع خروج أي شخص في المنطقة خارج المنزل.

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