قبول استقالة الحكومة الكويتية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن في الكويت أمس، قبول استقالة حكومة رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح. وأوردت وكالة أنباء الكويت (كونا) أمرا أميريا بقبول استقالة رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وتكليفهم في نفس الوقت بتصريف العاجل من الأمور. وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد تسلم استقالة الحكومة في الخامس من أبريل الماضي. وتأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد فترة احتقان كبيرة مع المعارضة، حيث استجوبت المعارضة أكثر من أربعة وزراء خلال ثلاثة أشهر. وجاءت الاستقالة بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم للتصويت بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية «حدس». وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد تسلم استقالة الحكومة في الخامس من أبريل الماضي. وتأتي استقالة الحكومة الكويتية بعد فترة احتقان كبيرة مع المعارضة، حيث استجوبت المعارضة أكثر من أربعة وزراء خلال ثلاثة أشهر. وجاءت الاستقالة بعد ارتفاع عدد النواب الذين أعلنوا تأييدهم للتصويت بعدم التعاون مع رئيس الوزراء، وكان آخرهم نواب الحركة الدستورية الإسلامية «حدس».

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