جرافات إسرائيل تهدم بناية وتشرد 30 طفلا بالقدس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هدمت الجرافات الإسرائيلية أمس بناية سكنية لعائلة فلسطينية في بلدة سلوان بمدينة القدس.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) أمس أن «آليات الاحتلال شرعت بهدم منزل عائلة الرجبي المكون من خمس شقق موزعة على طابقين في حي عين اللوزة ببلدة سلوان، جنوب المسجد الأقصى، وتؤوي أكثر من 30 فردا، جلهم من الأطفال».

وأضافت أن «شرطة الاحتلال اعتدت على الأهالي والطواقم الصحفية الموجودة في محيط المنزل، وعرقلت تغطية عملية الهدم».

ووفق الوكالة، «كانت بلدية الاحتلال أخطرت عائلة الرجبي قبل أيام بهدم بنايتها بحجة عدم الترخيص».

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية هدم البناية، واعتبرتها «جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية في أبشع صورها وتفاصيلها الاستعمارية العنصرية».

وقالت الوزارة في بيان إنها تأتي «كجزء لا يتجزأ من عمليات التطهير العرقي التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين بهدف ترحيلهم وتهجيرهم بالقوة من مدينتهم المقدسة، على طريق استكمال عمليات تهويد القدس وتفريغها من مواطنيها المقدسيين وضمها لدولة الاحتلال».

وقالت الوزارة إن «عائلة الرجبي وبنايتها ضحية مباشرة ليس فقط لدولة الاحتلال وإنما أيضا لازدواجية المعايير الدولية ولتخاذل مجلس الأمن الدولي ولصمت المحكمة الجنائية الدولية في تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية جراء جرائم الاحتلال والاستيطان».

وقال أمين سر حركة «فتح» إقليم القدس، شادي المطور، إن «الاحتلال ماض في سياسة تهويد المدينة المقدسة، متلاعبا بكل معايير الإنسانية واللاأخلاقية، ولا يحترم أي قانون دولي، ويريد أن يسوق نفسه بأنه يحترم الوجود الفلسطيني في المكان، وهو في الحقيقة يحارب الجميع».

وأضاف أن «الاحتلال يريد من هذه العاصمة يهودية ويسعى لتزوير تاريخها»، مشيرا إلى أن «سلوان تعد الأكثر تعرضا للهدم والتهجير لقربها من المسجد الأقصى المبارك، ويريدها الاحتلال خالية من السكان حتى يقيموا الحدائق التوراتية للهيكل، ضمن سياسة تهويدية ممنهجة للعاصمة المحتلة».

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس، ستة فلسطينيين بينهم أسير محرر، من محافظات رام الله وطولكرم وبيت لحم، وذلك بعد مداهمة منازلهم والعبث بمحتوياتها.