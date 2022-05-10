شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف خدمة لمرضى الأطراف الصناعية باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجرى خلال المشروع تقديم 3215 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 65% ونسبة الإناث 35%، بينما شكلت نسبة النازحين 14% والمقيمين 86% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ160 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 165 مريضا.على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 1000 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجا بمدينة دربالي بجمهورية تشاد، استفاد منها 6000 فرد.
كانت هذه تفاصيل خبر 3 آلاف خدمة لمرضى الأطراف الصناعية باليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.