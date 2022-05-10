شكرا لقرائتكم خبر 3 آلاف خدمة لمرضى الأطراف الصناعية باليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قدم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مدينة سيئون بمحافظة حضرموت، خدماته الطبية المتنوعة لـ325 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني خلال أبريل 2022م؛ بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وجرى خلال المشروع تقديم 3215 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 65% ونسبة الإناث 35%، بينما شكلت نسبة النازحين 14% والمقيمين 86% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ160 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي والتي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 165 مريضا.

على صعيد آخر، وزع مركز الملك سلمان للإغاثة أمس 1000 سلة غذائية للفئات الأكثر احتياجا بمدينة دربالي بجمهورية تشاد، استفاد منها 6000 فرد.