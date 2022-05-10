الرئاسي يطالب بفضح معرقلي الهدنة اليمنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جدد مجلس الرئاسة اليمني تحذيراته من ممارسات جماعة الحوثي المسلحة الرامية إلى نسف الهدنة الأممية، وجهود الأمم المتحدة الراعية لعملية السلام، وشدد على ضرورة فضح معرقلي الهدنة.

وقال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي، خلال لقائه مع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانيس غروندبرغ، «إن خروقات الحوثي للهدنة العسكرية والتعنت الكبير وغير المبرر في فتح منافذ مدينة تعز وفتح الحصار الظالم على المدينة، والإصرار على عرقلة تشغيل رحلات مطار صنعاء وفقا للإجراءات المتفق عليها مع المبعوث الدولي كل هذا يهدد بنسف الهدنة وجهود المبعوث الخاص».

وأكد التزام الحكومة بما تم الاتفاق عليه بكل حرص، مشيرا إلى أنها لن تكون سببا في تعطيل هدنة إنسانية وأنها تتعاطى بشكل إيجابي ومرن ومسؤول مع أي مقترحات من شأنها التخفيف من المعاناة الإنسانية على أن تكون بعيدة عن الانتقائية باعتبار أن القضايا الإنسانية كل لا تتجزأ.

وجدد دعوة الحوثي إلى الالتزام بما تم الاتفاق عليه وإعطاء فرصة حقيقية لإنجاح الهدنة والبعد عن المزايدات والمراهنات السياسية بعيدا عن معاناة الشعب ومآسيه.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل بكل جهد وإخلاص من أجل السلام وستظل يدها ممدودة للسلام العادل والمستدام الذي يحافظ على الدولة ومؤسساتها ونظامها الجمهوري ووحدتها الوطنية، ويعزز المواطنة المتساوية والحرية والعدالة الاجتماعية وفق تطلعات الشعب اليمني.

وطالب المبعوث الدولي بأن يضع العالم كله أمام الصورة الحقيقية لما يجري في اليمن ومن يعرقل جهود الهدنة وجهود عملية السلام.

وفي سياق متصل التقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليمن المشرف على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن محمد آل جابر في الرياض أمس، بالمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى اليمن هانس غروندبرغ.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على دعم المملكة جهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في اليمن. كما تمت مناقشة الجهود المشتركة لإنجاح الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة بهدف التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن، وبدء العملية السياسية. إلى ذلك ارتكبت ميليشيات الحوثي الإيرانية 74 خرقا للهدنة الأممية في مختلف جبهات القتال، في ظل التزام قوات الجيش والمقاومة بوقف إطلاق النار الشامل وفقا لتوجيهات القيادة السياسية والعسكرية.

واشار التقرير، إلى أن الخروقات تنوعت بين استهداف مواقع قوات الجيش بصواريخ الكاتيوشا، وبالمدفعية والعيارات المختلفة، وبالطائرات المسيرة المفخخة، لافتا إلى استمرار الميليشيات الحوثية في حشد التعزيزات واستحداث المواقع والتحصينات ونشر القناصة في مختلف الجبهات.

من جهة أخرى، قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، «إن غالبية اليمنيين، يكافحون يوميا لتجنب الانزلاق إلى المجاعة، بفعل تواصل الأزمة الحالية». وذكر المرصد في تغريدة على تويتر «يعاني اليمنيون بفعل النزاع المستمر أزمة إنسانية صعبة تمس جوانب حياتهم كافة».

وأضاف «إن غالبيتهم (اليمنيين) لا يستطيعون الوصول إلى الخدمات الأساسية ويكافحون يوميا من أجل عدم الانزلاق إلى خطر المجاعة الذي يتهددهم طوال الوقت»

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