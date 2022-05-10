شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" تناقش طلب إحاطة لنقل مقلب القمامة بقرية الشيخ زياد فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد حتة، بشأن نقل مقلب القمامة بقرية الشيخ زياد التابعة لمركز مغاغة - محافظة المنيا، بحضور السكرتير العام لمحافظة المنيا ومسئولي المحافظة.

وقال حتة، خلال الاجتماع، إن هذا المقلب يعود على سكان المدينة والقرية وتوابعها بالضرر، علما بأنه مقلب لمركز مغاغة بالكامل، ويبعد من القرية 5 أمتار، وغير ذلك المقلب على أرض زراعية، والأراضي الزراعية المجاورة للمقلب لا تنتج بسبب الدخان المستمر والروائح الكريهة، وقاموا بالشكوى ولم يستجب أحد، وعلى مدار اليوم يتم الاتصال بالمطافي ولكن إلى متى؟ لذلك المطلوب نقل مقلب القمامة إلى مكان آخر بعيد عن سكان المركز والقرية وتوابعها، حرصا على سلامة المواطنين، وعدم التحاق الضرر بهم، وإنقاذ 30,000 نسمة من الأمراض الصدرية و السرطانية الناتجة من الدخان المستمر.