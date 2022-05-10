شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الشعب الجمهورى يرحب بدعوة الأكاديمية الوطنية لإجراء حوار وطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، اليوم الثلاثاء، دعوة من الأكاديمية الوطنية للتدريب وبتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وذلك للمشاركة فى الحوار الوطنى الذى أعلن عنه رئيس الجمهورية.

وصرح المهندس حازم عمر رئيس الحزب عن تقدير حزب الشعب الجمهوري لهذه الدعوة ومشاركة الحزب في هذا الحوار الوطنى، مؤكدًا أن لجان الحزب النوعية منذ السادس والعشرين من شهر أبريل الماضي عقب دعوة السيد رئيس الجمهورية باطلاق مبدأ الحوار الوطني خلال إفطار الاسرة المصرية بالفعل قد عكفت على وضع رؤية الحزب الشاملة لهذا الحوار علي كافة المحاور السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتي تتوافق مع برامج وأهداف الحزب الوطنية.

ولفت إلى أن حزب الشعب الجمهوري سيطرح تلك الرؤية خلال ملتقي الحوار الوطني بكل شفافية ملتزما برحابة الصدر في استيعاب الرأي الآخر، وتعهد الحزب بالعمل الجاد والدؤوب نحو إيجاد المساحات المشتركة بينه وبين القوى السياسية الأخرى المتنافسة ذات التوجهات المختلفة، وذلك إيمانا من الحزب بأهمية إنجاح هذا الحوار الوطني بغرض الحفاظ على صلابة وتماسك الجبهة الداخلية للدولة المصرية والدفع بعلاقاتها الخارجية إلى آفاق ارحب واوسع وتعظيم المصالح العليا للشعب المصري والدولة المصرية بما يتماشى مع تطلعات الشعب المصري للجمهورية الجديدة.