شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تعلن عدم اكتمال النصاب القانونى بانتخابات شمال الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الخاصة بشغل مقعد نقيب المحامين بنقابة شمال الجيزة الفرعية، وعدم اكتمال النصاب القانوني.

وقال المستشار عبدالناصر أبو العزم، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة لنقابة المحامين، إن عدد الحضور بلغ 1674 عضوا ناخبًا، من عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بالنقابة الفرعية ويبلغون 13448 عضوا.

وأشار إلى أنه لم يكتمل النصاب القانوني عملا بنص المادة 124 من قانون المحاماة ومن ثم تجري الإعادة يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٥ / ٢٠٢٢، حسبما أعلنت من قبل اللجنة المشرفة على الانتخابات برئاسة الأمين العام الأستاذ حسين الجمال.

واستمرت العملية الانتخابية من الساعة التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء حتى الخامسة مساء في (٦) جزئياتٍ مشكّلة للنقابة الفرعية، بواقع (٢٢) لجنة فرعية، تحت إشرافٍ قضائيٍّ كامل، وعلى رأس كل لجنة مستشار من هيئة قضايا الدولة، ويعاونه عدد كافٍ من الموظفين.