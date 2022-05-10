شكرا لقرائتكم خبر عن "قوى النواب" توافق على مشروع موازنة مركز دراسات السلامة والصحة المهنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، مشروع قانون الموازنة العامة للدولة الخاصة بالمركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل عن العام المالي 22/23 .

وأوضح ممثل وزارة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة، أن الوزارة طالبت باعتماد مبلغ 3.5 مليون جنيه لتطوير المركز، ولكن وزارة المالية اعتمدت مبلغ 2.3 مليون جنيه فقط.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع قانون الموازنة، فى ضوء دعم مطلب المركز بضرورة توفير المبلغ المطلوب (3.5 مليون جنيه)، بدلا من مبلغ 2.3 مليون جنيه المدرج بالموازنة.

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، وافقت خلال اجتماعها أمس، على مشروعي قانونين للموازنة العامة للدولة لقطاعي كل من ديوان عام وزارة القوى العاملة؛ ومديريات الوزارة بالمحافظات عن السنة المالية 22/23، مع إبداء بعض الملاحظات والتوصيات.